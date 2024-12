Após divórcio, Britney Spears faz estranhas afirmações

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dia após seu aniversário de 43 anos, a cantora Britney Spears compartilhou um vídeo em que surge dançando e performando o hit Back to Black, de Amy Winehouse. Ela usou um conjunto de calcinha e sutiã vermelhos com uma blusa rendada transparente, além de um chapéu. A cantora oficializou o seu divórcio com Sam Asghari nesta segunda-feira, 2. Nesta madrugada, ela contou nas redes sociais que se mudou para o México para fugir do assédio dos paparazzi. Nos vídeos publicados em seu Instagram, Britney afirma que completou na verdade 5 anos de idade e que está frequentando novamente o jardim de infância.

“Não sei exatamente por que os paparazzi me colocaram em um avião, usando uma máscara no rosto. Nem parece eu. Não sei por que estava segurando um isqueiro em minhas mãos. Honestamente. Acho que meu amigo me deu sem querer. Mas de qualquer forma, é meu aniversário, eu não estou completando quarenta e três anos, estou fazendo cinco neste ano. Eu tenho que ir ao jardim de infância amanhã. Me machuca realmente os paparazzi me fotografarem com a máscara, nem parece eu. Eles sempre foram muito cruéis comigo. Esse é o motivo de eu ter mudado para o México”, declarou ela.

Britney foi fotografada na pista do aeroporto de Los Angeles indo para um jato particular. Ela usava um longo casaco branco com um chapéu preto, óculos escuros e botas combinando, enquanto segurava um isqueiro.