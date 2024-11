Após anunciar gravidez, Lexa relata abordagem de bandidos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após anunciar, nesta quinta-feira, 31, que está grávida do primeiro filho com o ator Ricardo Vianna, a cantora Lexa usou os stories do Instagram para relatar um susto que passou, no mesmo dia. Ela estava saindo de uma gravação no SBT, junto de sua equipe, quando foi abordada por bandidos em uma tentativa de sequestro. “Não desejo isso para ninguém. Agora, grávida, comecei a ficar nervosa, comecei a rezar, pôr a mão na barriga, mas está tudo bem. Foi uma coisa muito rápida”, contou.

O chefe de segurança da cantora, que a acompanhava no momento da abordagem, contou ao Gshow que os criminosos em uma moto abordaram a van em que a cantora estava e fizeram o motorista parar o veículo. Porém, ao abrir a porta e se deparar com Lexa e a avó Conceição, eles desistiram da ação. “Foi livramento de Deus, porque eles desistiram na hora. Dona Conceição quando viu, mandou a Lexa se abaixar e ficou na frente dela protegendo a neta. Foi sem palavras”, contou o segurança.