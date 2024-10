Antonio Cícero deixa carta de despedida ao se submeter a eutanásia

O escritor, filósofo, crítico e compositor Antonio Cícero, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), morreu na manhã desta quarta-feira, 23, na Suíça. Ele sofria do mal de Alzheimer e se submeteu a eutanásia, procedimento de morte assistida. Aos 79 anos, o carioca ocupava a cadeira 27 da ABL desde agosto de 2017. Irmão da cantora Marina Lima, é o autor de canções como Fullgás, Para Começar e À Francesa. Cícero também é coautor de O Último Romântico, sucesso na voz de Lulu Santos. O artista deixou uma carta explicando sua decisão.

“Queridos amigos, Encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. A convivência com vocês, meus amigos, era uma das coisas – senão a coisa – mais importante da minha vida. Hoje, do jeito em que me encontro, fico até com vergonha de reencontrá-los. Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços!”