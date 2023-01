Anitta grava clipe em terreiro de candomblé e sofre ataques

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Anitta gravou um clipe para lançar sua nova música. Nesta quarta-feira, 25, ela esteve em um terreiro de candomblé em Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro, na companhia do seu pai de santo, Sergio Pina, e dos membros da casa que frequenta. Os looks da cantora são inspirados nos Orixás da religião de matriz africana. Já nesta quinta-feira, 26, a artista está na comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, como parte da gravação do projeto.

Especula-se que o clipe vai apresentar mais elementos da Anitta como Larissa, seu verdadeiro nome. Vale destacar que ela frequenta o candomblé com a família antes de estourar com Show das Poderosas. Além disso, nas gravações de hoje estava com um look do Furacão 2000, grupo de funk no qual começou a fazer sucesso. Comentários contendo intolerância religiosa – que a coluna se recusa a reproduzir – dominaram as postagens da cantora no começo da manhã, vários deles devidamente apagados. Nunca é tarde para lembrar que esta prática preconceituosa é crime previsto em lei.

Anitta recebendo um abraço de uma criança durante as gravações do novo clipe no MAGE rj. queria morar nesse vídeo pic.twitter.com/jUUPJ3R3rt — emimnitter (@BoydelRio) January 26, 2023

🚨 De acordo com moradores da região, Anitta está gravando um videoclipe em um dos terreiros de Magé pic.twitter.com/lFJ1G40O92 — Acesso Anitta | Fan Account (@AcessoAnittaR) January 25, 2023

🚨 Segundo os moradores da Tijuquinha, Anitta já está no set de gravação e já estão sendo gravadas algumas cenas. pic.twitter.com/Ljptg4ky8u — Rede Anitta | Fan Account (@RedeAnittaBRs) January 26, 2023

Anitta interagindo com fãs durante as gravações do videoclipe. 🥺 pic.twitter.com/azCcGemP5X — Acesso Anitta | Fan Account (@AcessoAnittaR) January 26, 2023

