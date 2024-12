Alice Wegmann rebate críticas de presença de Adriane Galisteu em ‘Senna’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A série Senna, que conta a trajetória de Ayrton Senna, tem sido críticada nos últimos dias por não dar ênfase no relacionamento do piloto com Adriane Galisteu. Com a enxurrada de críticas, Alice Wegmann, que interpreta a primeira esposa de Senna, Lilian Vasconcelos, veio a público defender a escolha da curta menção do romance com a apresentadora. “Ela (Lilian) não era uma pessoa pública, assim como muitas outras que o Senna namorou – e sequer estão na série. Porque são só seis episódios. Imagina quantas histórias de amigos e mulheres que ele ficou não entraram também…Teve um monte de ex-namoradas dele que nem apareceram na série. Difícil resumir uma vida inteira em 6 episódios… mas isso não diminui o tamanho do herói que ele foi, né?”, rebateu.