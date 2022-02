Alessandra Ambrósio: cheia de amor para dar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mal pisou em Malibu, na Califórnia, a modelo Alessandra Ambrosio, 40 anos — que tem passado temporadas em sua Florianópolis natal —, tratou de abraçar as tradições locais. Primeiro, marcou presença no Super Bowl, a badaladíssima final do futebol americano. Estava sem máscara em local fechado, o que é proibido, mas convenhamos: era ela e toda a penca de celebridades que lotou o estádio coberto. Depois, comemorou o Valentine’s Day (uma espécie de Dia dos Namorados) postando fotos de biquíni, corpo perfeito à mostra e muito amor para dar. “Amor é o que nos faz seguir, nos levanta, nos carrega para a frente, nos excita, nos move e nos traz alegria”, escreveu. Do namorado, o também modelo Richard Lee, nem sinal.

Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2022, edição nº 2777