Advogado de filhas de Gugu não descarta processar suposto filho por má-fé

O advogado das filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia Liberato, Wilians, não descarta entrar com um processo contra Ricardo Rocha, 50 anos, caso ele insista com a alegação de ser herdeiro do apresentador. No ano passado, o comerciante entrou com uma ação judicial alegando ser filho biológico de Gugu, mas o resultado de dois exames de DNA, divulgado recentemente, concluiu o contrário.

De acordo com Wilians, com a comprovação do resultado negativo, as irmãs podem tomar medidas legais se Ricardo insistir na questão, pedindo danos morais por litigância e má-fé. Rocha afirmou que irá recorrer e pedir uma audiência de conciliação, mas se a situação chegar à Justiça o final pode ficar ruim para o seu lado. Em uma suposta condenação, ele teria que desembolsar 10% do valor da causa, incluindo os honorários de advogados, que não são poucos. Vale lembrar que a herança é no valor de 1 bilhão de reais.

Nesta sexta-feira, 12, o comerciante fez uma publicação no Instagram ironizando a situação. “Bora devolver as mansões, o dinheiro e etc. Vão aprender a serem profissionais e falarem a verdade. Anos e Anos fazendo o mal para o povo, toda semana pega um para fazer o mal e desamar o próximo, para de defecar pela boca. Credo vocês. Vou dormir na goteira de tão incomodado que estou”, escreveu Ricardo, colocando um emoji representando uma gargalhada no fim.

