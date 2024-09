Herdeiros pedem audiência de conciliação com suposto filho de Gugu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios



Mais um capítulo na investigação de paternidade pós-morte que envolve os herdeiros de Gugu Liberato. Está marcada para a próxima segunda-feira, 9, audiência de conciliação presencial entre João Augusto Liberato, 21 anos, e as gêmeas, Marina e Sofia, 19, frutos do relacionamento do apresentador com Rose Miriam; e Ricardo Rocha, que alega também ser filho. O pedido foi feito pela parte de defesa dos filhos reconhecidos legalmente, que pretendem solucionar o quanto antes a investigação, cedendo material genético para realização do teste de DNA.

Diz a sentença, a qual a coluna GENTE teve acesso: “Em vista das colocações trazidas pelos patronos das partes requeridas e considerando que grande parte do patrimônio é representado por imóveis, defiro o pedido de suspensão da decisão anteriormente proferida, tornando sem efeito os ofícios expedidos, porquanto verbalizado que pretendem solucionar a questão da investigação de paternidade com brevidade. Designo o dia 09 de setembro de 2024 para audiência de conciliação presencial às 16:30 horas. Publique-se com brevidade e, com a finalidade de efetividade, entre a serventia em contato com o patrono do autor para ciência da data”.