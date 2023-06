Adriana Esteves e Drica Moraes são as novas apostas do Globoplay

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os Outros estreou no Globoplay nesta quarta-feira, 31, com Adriana Esteves e Drica Moraes no elenco. Na trama, a intolerância e a violência fazem parte da vida dos moradores do Barra Diamond, um condomínio na Barra da Tijuca, bairro dos emergentes na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma das curiosidades da produção, é que o cenário se passa na antiga vila dos atletas, construída para os Jogos Olímpicos, e que atualmente está pronta para morar, mas segue desabitada.

O conflito entre as famílias começa após uma briga entre dois adolescentes na quadra esportiva do local. Um dos núcleos familiares é o de Cibele, Amâncio e Marcinho. Interpretada por Adriana Esteves, Cibele é uma mãe super protetora de Marcinho (Antonio Haddad). Ela é casada com Amâncio, um homem sensível, interpretado por Thomás Aquino, e é protagonista na briga com os vizinhos. “Eu não posso definir ela como louca, porque vão perguntar qual [de todas as personagens que eu fiz]. Então hoje eu a defino como meu amor”, brinca Adriana.

Na outra ponta do conflito, estão Mila, Wando e Rogério. Wando (Milhem Cortaz) é um homem com excessos de agressividade e que gera um relacionamento abusivo em casa, tanto para seu filho Rogério (Paulo Mendes), quanto para sua mulher, Mila, interpretada por Maeve Jinkings. “Rogério sonha em morar no condomínio, ele está em ascensão como vendedor de carros. Mas perde o emprego, chega em casa e a vida dele muda de uma hora para a outra”, explica Cortaz.

Drica Moraes vive Lúcia, a síndica do condomínio – é a fuga cômica da produção, com cenas engraçadas da intimidade do seu apartamento. Lúcia tem dois pontos de apoio: seu fiel escudeiro, o porteiro Elvis (Rodrigo Garcia), e Gigi, sua cadelinha. A coluna assistiu ao primeiro episódio com antecedência e garante: vem programão por aí!

