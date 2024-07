Adidas causa o primeiro grande tropeço político da Olimpíada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Era para ser uma campanha retrô, com a reedição do tênis SL72, utilizado pelos atletas nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Mas o que a ação de marketing da Adidas acabou rendendo mesmo foram acusações de antissemitismo. Tudo porque a comunidade judaica não gostou nada de ver o produto, que remete à edição da Olimpíada marcada pelo assassinato de onze atletas israelenses pela organização terrorista palestina Setembro Negro, nos pés de Bella Hadid, 27 anos. Filha do empresário Mohamed Hadid, que nasceu na Palestina e cresceu como refugiado na Síria, a modelo é forte apoiadora dos direitos humanos, tendo condenado, mais recentemente, as ações de Israel em Gaza. “Essas conexões não são intencionais e pedimos desculpas por qualquer transtorno ou sofrimento causado às comunidades ao redor do mundo”, disse a marca alemã em comunicado, após retirar o anúncio do ar.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2024, edição nº 2903