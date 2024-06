A volta aos holofotes de Kate Middleton

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Numa demonstração de capacidade para seguir em frente, a realeza britânica apareceu reunida sob os ainda frios ventos primaveris londrinos no balcão do Palácio de Buckingham, após uma enxurrada de notícias que acabou por fazer minguar, aos poucos, o contingente de royals em eventos oficiais. A cerimônia era o Trooping the Colour, desfile em homenagem aos 76 anos do rei Charles (que, na verdade, é em novembro), mas todos os holofotes se voltaram para Kate, 42 anos, que posou ao lado do marido, William, e dos três filhos, ressurgindo lindamente embalada em um vestido branco, depois de três meses afastada tratando de um câncer — doença com a qual também o monarca duela. Nas redes, a princesa de Gales disse estar “fazendo progressos”, embora tenha mantido tom cauteloso: “Estou melhor, mas não fora de perigo”, informou. Mais aparições não estão previstas na agenda real.

Publicado em VEJA de 21 de junho de 2024, edição nº 2898