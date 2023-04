A vida televisiva de Juliana Paes fora da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mesmo longe da Globo, onde atuou por 21 anos ininterruptos e foi protagonista de diversas novelas, Juliana Paes, 44, continua sendo assunto nos corredores da emissora. O motivo: ela anunciou que será a estrela principal de Pedaço de Mim, produção da Netflix. No ano passado, a atriz se negou a renovar o contrato com seus ex-empregadores, alegando precisar de mais tempo para se dedicar à família. “Quero levar meu filho à aula de futebol, ver ele jogar bola e vibrar como todas as outras mães”, justificou, sem deixar claro se contará com tanto tempo livre na nova rotina de gravações, já que a série terá formato semelhante aos folhetins eletrônicos tradicionais. Por essas e outras, a notícia não agradou em nada os executivos da Globo que enfrentam uma disputa por talentos com as plataformas de streaming. Os tempos mudaram.

Publicado em VEJA de 19 de abril de 2023, edição nº 2837