A verdade sobre relação de Roberto Carlos com a TV Globo

Os fãs de Roberto Carlos, 83, levaram um susto nos últimos dias com os rumores sobre o fim do especial natalino do cantor na TV Globo, tradicionalíssimo programa que faz parte da programação de conteúdos da emissora para as festas de fim de ano. Boatos apontavam o fim da parceria de décadas do Rei com a emissora, além da entrada de Fábio Jr, 70, no seu lugar. No entanto, parece que tudo não passa de especulação – ao menos, até o presente momento. O cantor segue contratado pela Globo e vai receber, como de costume, artistas no especial de dezembro.