A última grande aposta de ‘Terra e Paixão’ antes da morte de vilã

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Agatha (Eliane Giardini) finalmente vai concretizar sua vingança contra os La Selva, a vilã conseguirá passar para o seu nome toda a fortuna de Antônio (Tony Ramos). Ela vai dopar o marido e conseguirá fazer com que ele assine documentos em que passa seus bens para a esposa. No momento de fragilidade, a ex-presidiária também vai revelar o motivo de sua vingança contra o fazendeiro. “Eu voltei para destruir você e tomar de volta tudo o que você tomou da minha família! O seu pai, Antônio… Ele tirou as terras que eram dos meus pais… e levou minha família à ruína”, afirma Agatha.

A vilã ainda irá contar que precisou fugir da cidade junto com sua mãe, e as duas levaram uma vida na miséria. Ela pretendia se vingar dos La Selva desde a época do primeiro casamento, mas o ciúme possessivo do homem a atrapalhou. Agora, mais experiente, ela retornou para atingir seu objetivo. “Vou matar você, Antônio. Mas vou matar aos poucos, para ninguém desconfiar”, avisa.

O delegado Marino (Leandro Lima) conseguirá provas dos atos criminosos de Agatha. Mas ao chegar à mansão para prendê-la, ele a encontrará morta. Durante as investigações, a lista de suspeitos será extensa devido aos diversos desafetos que a vilã fez ao longo da trama de Walcyr Carrasco.