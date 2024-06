A tentativa de volta por cima de Ivete Sangalo após frustrações recentes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O plano original era celebrar as três décadas de carreira com dezenas de exibições em estádios por todo o Brasil. Não deu certo. Ao perceber que a produtora responsável pela turnê não pensava como ela, Ivete Sangalo, 52 anos, rasgou o contrato em cima da hora. Bateu uma frustração, mas aí ela inventou de comemorar a efeméride do outro lado do Atlântico, em apresentação para 60 000 pessoas no Rock in Rio Lisboa, que recém encerrou a edição de 2024 na terrinha. “Esse aqui é mais um show extraordinário que faço. Aliás, nunca subo no palco para algo que não seja sensacional”, disse a VEJA a baiana, sem qualquer trava ao tecer elogios a si mesma. Em período sabático da televisão, onde apresentou programas na Globo, ela só quer saber de música e, sim, segue firme nos palcos — inclusive com participação na versão carioca do festival, em setembro. “Não tem como não marcar esse momento em meu próprio país”, afirma, ufanista.

Publicado em VEJA de 28 de junho de 2024, edição nº 2899