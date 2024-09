A ‘tensa’ relação entre Sean Diddy, preso nos EUA, e Justin Bieber

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sean Diddy Combs, preso nesta terça-feira, 16, nos Estados Unidos por tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição possui uma relação de longa data com Justin Bieber – inclusive já lançaram até música juntos. A amizade dos dois começou quando Bieber tinha apenas 15 anos e o empresário 40 e o cantor esteve no último álbum lançado por Diddy.

A relação dos dois foi relatada por Khloé Kardashian em 2018, afirmando que Justin foi a uma das festas promovidas pelo empresário. “Fui pegar o avião [de volta] às 5h30. Bem, foi uma festa… Acho que metade das pessoas lá estavam peladas. Você teria amado”. Quando foi questionada pela irmã sobre quem estava lá, Khloé disse: “Alguns amigos. O Diddy. O Quincy. Justin Bieber…”. Além disso, Diddy já publicou em suas redes que passou cerca de 48 horas com o filho do canadense com Hailey Bieber.

Justin, no entanto, ainda não se pronunciou sobre o caso. Segundo uma fonte próxima do astro, ele está ciente das acusações contra Diddy, mas preferiu se manter afastado dos holofotes. “Não é nada em que ele queria se concentrar. (Está) Em uma bolha feliz desde o nascimento de Jack. Ele só quer se concentrar em ser um ótimo pai e marido”, declarou. De acordo com o Daily Mail, o canadense está “profundamente perturbado” com a prisão do amigo e ficou “completamente abalado” com tantas alegações “angustiantes”. Xii…