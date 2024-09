A surpresa do produtor de Katy Perry com fãs brasileiros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O produtor de Katy Perry, 39 anos, ficou impressionado com os fãs brasileiros no show da cantora no palco Mundo do Rock in Rio, na sexta-feira, 20. A surpresa veio quando Kristopher Pooley isolou o som da apresentação, deixando apenas o áudio da multidão cantando California Gurls.

“Aqui está um áudio divertido de um ponto de vista que não é normal você ouvir estando em meio a multidão. Esse é apenas o microfone direcionado ao público na frente do palco. Se você está no palco, é esse som que vai até você”, escreveu o produtor na legenda do vídeo compartilhado nas redes sociais.

A fama dos fãs brasileiros em shows é conhecida mundialmente. A própria Katy reconheceu isso, quando elogiou o público após a apresentação. “Eles cantaram tão alto no show ontem, foi o mais alto que já ouvi cantarem minhas músicas”, disse na ocasião.