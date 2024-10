A situação desconfortável de Rodrigo Lombardi com fã

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rodrigo Lombardi, 48 anos, viveu um episódio nada agradável com uma fã. O ator, que recentemente interpretou Molina na primeira fase de Mania de Você, da TV Globo, contou que esteva jantando em um restaurante após um espetáculo quando foi abordado por uma mulher pedindo para tirar uma foto. “Eu falei assim: ‘Estou acabando, mais cinco minutinhos e eu já faço a foto com você'”, lembrou o artista, durante participação no programa de Paola Carosella. Segundo ele, a fã insistiu e questionou: “Não vai tirar a foto comigo?”. Lombardi, então, disse que não gostou do tom da pergunta e reforçou que tiraria a foto após o jantar. “Ela falou assim: ‘ok’. E foi embora”, acrescentou. A situação, no entanto, não encerrou por aí. Rodrigo afirmou que começaram a aparecer comentários nas suas redes, como “abusado” e “morto de fome”, durante três meses. “As pessoas que me seguem fagocitaram ela e sumiu, mas se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu queria falar tanta coisa para essa mulher”, concluiu.