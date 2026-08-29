A sinceridade de Flávia Alessandra com sua dondoca de ‘Quem Ama Cuida’

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Flávia Alessandra está de volta à Globo em “Quem Ama Cuida”, trama das 9, interpretando uma mulher que, alheia à falência do marido, esbanja em luxo. Aos 52 anos, a atriz se diverte com os ataques de estrelismo da personagem, a quem considera uma “quase gêmea” com personalidade distinta, chegando a brincar com o nome.

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De volta à Globo desde 2025, depois de cinco anos, Flávia Alessandra, 52, encara sua segunda grande participação agora, em Quem Ama Cuida, a trama das 9. Ela vive uma mulher que não se dá conta da falência do marido e gasta dinheiro sem dó em joias e roupas de grife. A atriz, que diz estar se divertindo com os ataques de estrelismo da dondoca, não a julga. “É maravilhosa, praticamente uma gêmea minha, só que com outra personalidade”, esclarece ela, que tem até se apresentado como “Fábia Alessandra Brandão”, pondo no meio do nome da personagem uma referência a si mesma.

Com reportagem de Nara Boechat

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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