A sinceridade de Flávia Alessandra com sua dondoca de ‘Quem Ama Cuida’
Atriz emenda segundo trabalho de destaque na TV Globo
De volta à Globo desde 2025, depois de cinco anos, Flávia Alessandra, 52, encara sua segunda grande participação agora, em Quem Ama Cuida, a trama das 9. Ela vive uma mulher que não se dá conta da falência do marido e gasta dinheiro sem dó em joias e roupas de grife. A atriz, que diz estar se divertindo com os ataques de estrelismo da dondoca, não a julga. “É maravilhosa, praticamente uma gêmea minha, só que com outra personalidade”, esclarece ela, que tem até se apresentado como “Fábia Alessandra Brandão”, pondo no meio do nome da personagem uma referência a si mesma.
Com reportagem de Nara Boechat
Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010