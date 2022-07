A simplicidade’ das férias de Gisele Bündchen e Tom Brady

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As férias de verão no Hemisfério Norte não desapontam: entra ano, sai ano (menos os da pandemia, claro), assiste-se a um desfile de iates lotados de celebridades desfrutando o sol e as águas azuis do Mar Mediterrâneo. Este começo de temporada teve Gisele Bündchen e Tom Brady marcando ponto e trocando carinhos e olhares românticos, na maior simplicidade (tanto quanto possível, estando onde estavam) em Saint-Tropez, a praia francesa que é, desde sempre, um chamariz de famosos. Gisele, 41, além de flanar pelos mares, foi vista fazendo umas comprinhas em terra firme. Brady, 44, que se aposentou, voltou atrás e se prepara para mais um campeonato de futebol americano, esmerou-se em agachamentos e exercícios no convés do iate alugado.

Publicado em VEJA de 6 de julho de 2022, edição nº 2796