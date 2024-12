A seleção dos melhores panetones desse Natal: do artesanal ao de mercado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A já tradicional seleção e degustação de panetones realizada pela coluna GENTE nesta época do ano chegou a um veredicto sobre os melhores produtos comercializados para este Natal. A avaliação levou em consideração fatores como sabor e textura, além da apresentação (embalagem). Ao invés de notas, como no último ano, dessa vez os panetones foram classificados como (O) ótimo, (MB) muito bom, (B) bom e (R) regular. A seguir, apresentamos os de 15 marcas mais bem avaliadas, nas três melhores categorias para consumo próprio e como boa dica de presente. Outros seis receberam nota regular e não entraram no ranking. Confira a seguir:

Panetones (O)

1 – Desenvolvidos pelo chef boulanger Nilson Diniz, os panetones da Filone (@filonepadaria) são preparados com fermentação natural e ingredientes selecionados. Em seu sexto ano consecutivo de produção natalina, a marca ampliou o acesso a seus produtos, que agora podem ser adquiridos diretamente pelo site e entregues em mais regiões do país. São quatro sabores disponíveis, com destaque para o panettone tradizionale (135 reais/ 750 gramas), feito com massa leve e macia, acompanhado de laranja e limão siciliano cristalizados da casa, além de uvas-passas, muito bem avaliado pela coluna. Em 2023, ele também recebeu nota máxima.

2 – Assinados pelo head chef Philippe Brye, os panettones Cordon Bleu (@lecordonbleubrasil) têm massa de fermentação natural, textura leve, crocância por fora e macios por dentro, sem conservantes. O panettone Classique se destaca: com uvas-passas, cranberries, damasco, casca de laranja cristalizada e cobertura de amêndoas (180 reais/ 500 gramas). Em 2023, ele também recebeu nota máxima.

3 – A Dom Casero (@domcasero), com lojas em Brasília, Rio e São Paulo, apresenta pela primeira vez os seus panetones personalizados, na campanha Um Natal de Abraços. Entre as opções experimentadas, se destaca o Panetone Trufado (169,90 reais/ 1kg) – recheado com nozes, doce de leite e chocolate belga. A qualidade dos produtos somada à linda embalagem mostra que um panetone também é uma ótima opção de presente.

4 – O panetone Bráz Fora de Série (@brazpizzaria) foi criado especialmente para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. A receita clássica de frutas do doce natalino foi replicada pelas mãos do imigrante Raffaele Mostaccioli, mestre em panificação da Bráz, utilizando ingredientes selecionados. O resultado é uma massa extremamente leve, delicada e com um aroma inconfundível. A versão tradicional do Bráz, de chocolate com laranja, está disponível nas casas e loja virtual (149 reais/ 800 gramas).

5 – A Dianna Bakery (@diannabakery) confeitaria e padaria tijucana, na zona norte do Rio, apresenta o panetone Floresta Negra (96 reais/ 500 gramas). Uma combinação irresistível de chocolate meio amargo e cerejas marrasquino. Uma homenagem doce e nostálgica à década que marcou gerações.

6 – A Artesanos (@artesanos.bakery) apresenta os panetones “de verdade”. Usando técnicas italianas, o padeiro Ricardo Rocha traz os tamanhos de 500 gramas ou 1 quilo. Destaque para o sabor Frutas + Passas ao Rum – (110 reais/ 199 reais). Massa leve e úmida na medida certa. Um clássico sempre pode ficar ainda melhor.

Panetones (MB)

7 – O panetone de brigadeiro de pistache com chocolate branco (159 reais/ 299 reais), também da Artesanos (@artesanos.bakery), tem sabor mais adocicado e farto recheio. Boa pedida para acompanhar um café amargo. Afinal, equilíbrio é tudo na vida.

8 – O grupo Rubaiyat (@rubaiyatbrasil) celebra o Natal com seus panetones clássicos – chamados de Rubattones Rubaiyat. Artesanais, totalmente produzidos nas próprias casas. São três sabores, com destaque para o Madrid, tradicionalíssimo, com frutas cristalizadas e uvas passas marinadas em vinho branco.

9 – E o Santiago, da mesma marca, com gotas de chocolate e recheado de doce de leite. Todos eles têm o mesmo valor (139 reais – 650 gramas), e podem ser encontrados nas casas de Brasília, Rio e São Paulo.

10 – A Dark Coffee (@darkcoffeerio), cafeteria com unidades no Centro e na Tijuca no Rio, apresenta Bolos e Chocottones exclusivos para fazer com que o momento seja ainda mais especial e saboroso à mesa. O destaque vai para o sabor Leite Ninho (100 reais – 800 gramas) – Massa tradicional com recheio e cobertura de creme de Ninho, finalizado com Leite Ninho.

Panetones (B)

11 – A Grâu Artesanal (@grauartesanal) apresenta a linha especial Natal – Celebração de Sabores. A marca carioca leva sua tradição de fazer pão artesanal para seus panetones. Com os clássicos, como o Panetone de Gotas de chocolate (99,00 reais – 600 gramas): com gotas de chocolates 50% nobre…

12 – … e os trufados, com destaque para o Panetone de Pistache (145,00 reais – 850 gramas): panetone trufado com ganache de pistache fresco feito na casa.

13 – Há ainda o de sabor de Goiabada, da mesma marca: com generoso recheio de goiabada produzido por pequenos produtores nacionais (115,00 reais – 600 gramas). É curioso e, no mínimo, audacioso. Mas com um toque de Brasil que nem os mais xiitas no assunto deixariam de saborear.

14 – A Seven Boys (@sevenboysoficial), reconhecida marca de pães com mais de 70 anos de atuação no mercado brasileiro, abre o portfólio de panettones 2024 com os dois sabores que são já clássicos do Natal. O panetone Frutas, que conta com frutas cristalizadas para harmonizar com a massa e a versão Gotas sabor Chocolate, uma das opções mais populares do segmento. Com 400g cada, as duas opções já podem ser encontradas nas gôndolas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, com preços que variam conforme a localidade. O preço sugerido pela marca é de 17,99 reais para cada. Ótimo custo-benefício, que merece uma menção honrosa – com destaque para o de chocolate.

15 – Como os pedidos dos brasileiros são pelos sabores clássicos do Natal, o portfólio 2024 chega ao mercado com a linha de Panettones Tradicionais Wickbold (@wickbold). Com 400g, eles estão disponíveis nos sabores populares, o de Frutas e o de Gotas de Chocolate. O segundo tem destaque na textura macia e leve, fruto de uma fermentação natural com receitas únicas para surpreender em qualquer celebração (preços sugeridos de 20,99 reais). Outro com preço popular que cabe em qualquer bolso.

