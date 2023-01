A saída de Isabela Scalabrini da TV Globo após 44 anos

Giro VEJA - terça, 31 de janeiro

A bolsa de apostas para a escolha do comando do Congresso e os novos passos do governo Lula na crise Ianomâmi são os destaques do dia

Os deputados e senadores voltam ao trabalho nesta quarta, com a missão de eleger o comando do Congresso Nacional. Assim como ocorre tradicionalmente às vésperas da escolha da Mesa Diretora, correm nos bastidores projeções sobre o placar das votações. Na Câmara, fala-se em uma vitória folgada para reeleger o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), com pelo 430 votos. No Senado, o governo Lula e aliados de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) falam em levar a disputa com entre 50 e 55 votos. Ainda assim, o senador Rogério Marinho (PL-RN) segue tentando fazer virar uma candidatura do bolsonarismo