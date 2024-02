A saia justa de Sasha no mesmo camarote que Enzo Celulari

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sasha Meneghel, acompanhada do marido, João Figueiredo, marcou presença em um camarote na noite deste sábado, 17, na Marquês de Sapucaí. O espaço é o mesmo que Enzo Celulari também estava confirmado. O motivo do desentendimento entre os herdeiros é que Enzo teria feito comentários ruins sobre o marido de Sasha. Com o burburinho, a filha de Xuxa rompeu amizades com o filho de Cláudia Raia. Na entrada, a modelo não quis falar com a imprensa sobre o assunto.

Continua após a publicidade