A rotina do rapper P. Diddy Combs na prisão: cardápio, horários e visitas

Preso desde o dia 16 de setembro sob acusação de associação criminosa, tráfico sexual e promoção da prostituição, Sean “Diddy” Combs não anda tendo dias fáceis em sua rotina do artista. Segundo seu advogado Marc Agnifilo disse à People, a parte “mais difícil” seria o cardápio. O café da manhã é servido às 6h com cereais, frutas, torradas e bolo. Já o almoço e o jantar, às 11h e 16h respectivamente, é composto de almôndegas suecas ou hambúrguer de feijão preto. Além disso, há a opção de macarrão de ovo, feijão verde e uma salada com acompanhamentos.

O rapper teve um tratamento especial: foi autorizado a conversar com sua família quando chegou no tribunal de Manhattan no dia 10 de setembro – a maioria dos réus criminais não conversa com os parentes, porque deixam o local rapidamente. Os familiares foram vaiados pelas pessoas presentes. Desde que foi preso, ele recebeu a visita da mãe, Janice Combs, e das filhas , D’Lila e Jessie.