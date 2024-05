A revolta de Eduardo Paes com equipe de Bruno Mars: ‘não podem entregar’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Paes (PSD) voltou a afirmar nesta quinta-feira, 9, que não autorizou os shows extras de Bruno Mars no Rio de Janeiro nos dias 4 e 5 de outubro, antes do 1º turno das eleições, marcadas para o dia 6. “Não comprem! Acabei de receber essa notificação pelo aplicativo do meu banco. É incrível a irresponsabilidade dessa @LiveNationBR! Vou acionar a polícia e os órgãos de defesa do consumidor. Estão vendendo o que não podem entregar. Nesses dias não acontecerá o show no Rio de Janeiro. E mesmo assim insistem em vender. Queremos muito a presença de Bruno Mars aqui. Só precisam respeitar as regras da cidade”, disse.

Em nota também nesta quinta, a Justiça Eleitoral do Rio também disse ser contrária à realização do evento nas datas marcadas até o momento. No texto, o TRE-RJ destaca que “a realização das eleições demanda ampla mobilização das forças de segurança, de diferentes perfis e especialidades, que atuam de modo integrado”. E que, às vésperas da votação, “há regras específicas, que demandam participação para prevenção e enfrentamento de ilícitos diversos, que se somam aos de natureza eleitoral”, especialmente na conjuntura “desafiadora e particular” da segurança pública do Rio.