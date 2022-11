A ressignificação da camisa da Seleção na Flip

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A camisa da seleção brasileira, símbolo bolsonarista durante as eleições desse ano, começa a ser resinificada pelas pessoas nesta Copa do Mundo. Durante o jogo do Brasil, em sua estreia na Copa do Mundo do Catar, várias pessoas vestiram o verde e amarelo para poder torcer pelo time de Tite. Durante a Flip, que acontece desde quarta-feira, 23, a domingo, 27, várias pessoas estão com camisas com o número 13 ou com o nome do presidente eleito Lula (PT), alguns inclusive estamparam a foto de Lula na camisa, para não deixar duvidas sobre o motivo do uso da vestimenta que se tornou polemica nos últimos meses no Brasil. A bandeira brasileira vem tremulando com orgulho no evento de literatura na cidade do sul fluminense, Paraty.

