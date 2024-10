A resposta inusitada de médico sobre namoro com Sandy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O médico Pedro Andrade resolveu interagir com os seguidores na rede social e abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram. Entre muitos questionamentos sobre saúde, um usuário perguntou sobre o seu relacionamento com Sandy. Ele foi apontado como o novo amor de Sandy em agosto, e já teriam sido vistos como casal em Campinas, onde mora a cantora. “Você está namorando a Sanduíche? Só queremos saber disso”, questionou o seguidor de maneira cômica. “Se o sanduíche for sem glúten, pode ser. Passo mal com glúten”, respondeu Pedro. Esse seria o primeiro relacionamento da cantora após o fim do seu casamento com Lucas Lima.