A relação de Alice Braga e Ben Affleck no set de ‘Hypnotic’

Brasileira que descortinou caminhos na fogueira das vaidades de Hollywood, Alice Braga, 40 anos, acaba de estrear em Hypnotic — Ameaça Invisível, filme que protagoniza ao lado de Ben Affleck e no qual vive uma agente com poderes paranormais. Deram-se muito bem, comunicando-se, para surpresa dela (a quem é atribuído um exímio inglês), em espanhol. Isso porque o ator, que é fluente no idioma, queria praticar, e a atriz entrou na brincadeira. “Quando ouvi, me espantei. Ele explica até a pronúncia das palavras”, conta ela, que, há duas décadas nos Estados Unidos, desfaz os boatos de que estaria incomodada com a elogiada presença de Bruna Marquezine nas rodas hollywoodianas. “Desejo que mais e mais brasileiros possam quebrar a barreira da língua. Estou louca para trabalhar com ela, quem sabe logo”, diz Alice, baixando a fervura. Em português.

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2023, edição nº 2866