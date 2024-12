A reclamação de Luísa Sonza sobre cachê no Rock in Rio

Em setembro, a cantora Luísa Sonza estreou no Palco Mundo do Rock in Rio 2024, abrindo as apresentações do último dia do festival. Recentemente, ela falou sobre os bastidores do evento e expressou o desapontamento com a desvalorização dos artistas nacionais. Em um bate-papo durante um videocast no YouTube, a artista afirmou que os músicos brasileiros não são bem remunerados, já que a maior parte do orçamento é direcionada para atrações internacionais. “A gente não ganha para cantar nesses festivais grandes, eles guardam tudo para os gringos. As marcas são as grandes parceiras. No Rock in Rio eu fiz publicidade para oito marcas. É uma vitrine, mas eles também precisam da gente. A realidade é essa. Não ganho dinheiro do Rock in Rio, ganho das marcas”. A artista também se apresentou em junho no Rock in Rio Lisboa.

