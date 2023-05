A reação do Palácio de Buckingham ao incidente de Harry e Meghan

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O príncipe britânico Harry e sua mulher, Meghan Markle, se envolveram em uma perseguição de carro “quase catastrófica” envolvendo fotógrafos paparazzi em Nova York, na noite de terça-feira, 16, de acordo com o porta-voz do duque de Sussex. Segundo o comunicado, “essa perseguição implacável, que durou mais de duas horas, quase resultou em várias colisões envolvendo outros motoristas na estrada, pedestres e dois policiais”. O prefeito de Nova York, Eric Adams, também comentou sobre o incidente e declarou que achou a atitude imprudente e irresponsável por parte dos paparazzi.

Mas mesmo com toda a repercussão do caso, o Palácio de Buckingham se recusou a falar ou comentar sobre a perseguição. Esta atitude, em tese, já era esperada, já que em 2020 o casal se afastou de todas as funções reais e se mudou para os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 18, o duque de Sussex disse a amigos que a experiência foi “o mais próximo que já me senti” de entender o que aconteceu no acidente da mãe, princesa Diana, segundo o The Times. A princesa de Gales morreu em um acidente de carro em Paris em 1997, que envolveu fotógrafos perseguindo seu veículo.

