A reação de Benedita ao ser chamada de ‘Chica da Silva’ por Zambelli

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) nomeou a também parlamentar Benedita da Silva (PT-RJ) de “Chica da Silva” durante uma transmissão ao vivo realizada na terça-feira, 2. “Eu não vou ter poder de fala, né? Eu não vou falar porque provavelmente… não sei porque que eu não vou falar. Parece que já foi montada pela secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva”, reclamou por não poder falar na Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorreu em Maceió (AL). A fala da deputada do PL foi criticada pelo Partido dos Trabalhadores e por deputados da base do governo do presidente Lula, que apontaram a existência de cunho racista na declaração.

Nas redes sociais, Benedita comentou sobre a fala de Zambelli e disse que as medidas já estão sendo tomadas. “Obrigada a todo mundo que prestou solidariedade e mandou lindas mensagens. Estou nessa vida política há mais tempo do que essa deputada tem de vida. E cheguei até aqui com respeito, trabalho e muita luta”, afirmou Benedita. Chica da Silva foi uma escrava alforriada que se tornou símbolo contra a escravidão no Brasil.