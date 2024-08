A reação de atleta proibida de fumar na Olimpíada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das favoritas a medalhas no golfe feminino, a britânica Charley Hull reconheceu que seu desempenho pode ser afetado na Olimpíada de Paris. Isso porque a atleta costuma manter o hábito de fumar durante as competições, o que foi vetado pelo COI nos Jogos. “Eu acho que vai (me afetar). Porque (fumar) me relaxa um pouco. Mas é o que é. Eu fumo durante a disputa. É um hábito que eu tenho. Mas não poderei fazer neste semana”, lamentou ela, em entrevista à rádio Talksport. Apesar do cigarro ser prejudicial à saúde, Hull utiliza como justificativa o fato dele ajudar na concentração, já que recentemente ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e admitiu que tem dificuldades de se manter focada durante o percurso do golfe. As disputas na modalidade começaram nesta quarta-feira, 7, e vão até o sábado, 10.