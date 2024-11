A razão para TV Globo reprisar novamente ‘Tieta’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo anunciou, nesta quarta-feira, 13, que Tieta (1989) vai substituir Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo, a partir do dia 2 de dezembro. Esta é a terceira vez que o folhetim escrito por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares é reprisado. Em 1994, a produção foi exibida nas tardes da emissora. Já em 2017, ela pode ser vista no Canal Viva, canal do grupo na televisão a cabo. A volta faz parte das comemorações dos 60 anos da Globo em 2025 e dos 35 anos da primeira exibição da novela, completados recentemente. No entanto, o sucesso da reprise anterior e o fracasso das estreias do horário nobre tiveram grande influencia na decisão, visto que Tieta é a segunda novela com maior audiência da história teledramaturgia, perdendo somente para Roque Santeiro.

Inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, Tieta passa na cidade fictícia de Santana do Agreste e conta a história de uma jovem que retorna à cidade natal 25 anos depois de ser expulsa pelo pai conservador. A protagonista é vivida pro Claudia Ohana na primeira fase e por Betty Faria na segunda. “Fiquei feliz demais porque é um trabalho que entrou no coração do público e ficou. Foi um grande sucesso da minha maturidade como atriz, que me trouxe muita felicidade, e uma novela exibida em muitos países”, comentou Faria, emocionada com a notícia.

Além da principal, outras personagens ficaram marcadas na história das novelas, como Tonha (Yoná Magalhães), Carminosa (Arlete Salles), Imaculada (Luciana Braga), Timóteo (Paulo Betti), Osnar (José Mayer), Coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura), Modesto Pires (Armando Bógus), Dona Milu (Mirian Pires), Amorzinho (Lilia Cabral), Cinira (Rosane Gofman), Bafo de Bode (Bemvindo Sequeira) e, claro, Perpétua (Joana Fomm).