A proposta de trabalho feita pela TV Globo que irritou atores de ‘peso’

Com os 30 anos de aniversário da exibição do remake de A viagem, clássico de Ivanir Ribeiro, um dos maiores sucessos já exibidos pela TV Globo, o canal Viva cogitou preparar um programa que reuniria os principais nomes do elenco para um encontro. O especial, intitulado de forma provisória de A Viagem – Reunion, estava sendo desenvolvido por uma produtora terceirizada, em parceria com o braço de reapresentações da emissora. Já existia até um projeto de divulgação em andamento.

O projeto, entretanto, desandou. A coluna GENTE soube do real motivo. Nomes como Christiane Torloni, Antonio Fagundes e Guilherme Fontes, entre outros, foram convidados para atuar de graça. Pois é. A proposta não pegou bem e, claro, todos se negaram a participar. A produção propôs então um cachê de cerca de 10 mil reais para os principais nomes, que já não têm mais vínculo de contrato a longo prazo – algo bem abaixo do valor de mercado para um projeto desse tamanho e a esses nomes de peso. Sem chegar a um acordo, o projeto foi agora posto na gaveta em definitivo. A ideia era que o elenco contasse histórias de bastidores e lembranças marcantes sobre A Viagem. Mas quem “viajou” nisso tudo foi mesmo a emissora.