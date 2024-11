A proposta curiosa que Mike Tyson recebeu após luta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a luta contra o youtuber Jake Paul na sexta-feira, 15, Mike Tyson voltou aos holofotes. O confronto teve mais de 108 milhões de espectadores globais ao vivo na Netflix. Apesar de ter perdido, o ex-campeão mundial ganhou bastante visibilidade e chegou a receber uma proposta para posar nu em um site de conteúdo adulto dos Estados Unidos. De acordo com apuração do portal TMZ, o site CamSoda, ofereceu 250 mil dólares, cerca de 1,4 milhão de reais, para o famoso pugilista. A proposta, feita por Daryn Parker, vice-presidente do site de conteúdo adulto, teria sido motivado após Mike Tyson aparecer com as nádegas à mostra durante nos bastidores da última luta. “Sejamos realistas: talvez seja hora de pendurar as luvas. Essa oferta é a maneira perfeita de ainda estar na frente das pessoas e se apresentar de uma forma diferente e menos extenuante”, disse Parker. Tyson ainda não respondeu o convite.