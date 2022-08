A primeira modelo plus size brasileira alçada ao posto de top model

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pioneira num mercado que vem buscando novos padrões de beleza feminina, a brasileira Fluvia Lacerda, 43 anos, se tornou a primeira modelo plus size alçada ao posto de top internacional. Atualmente na Europa, onde passa temporada a trabalho, ela se dedica ao desenvolvimento de coleções de moda voltadas ao público plus size, além de prestar consultoria a projetos do segmento.

“A acessibilidade à moda para nós, mulheres gordas, num país de proporções continentais como o Brasil, onde mais da metade da população feminina veste acima do manequim 48, ainda é vergonhosamente escassa. Poucas pessoas navegam de forma profunda neste assunto. Não temos disponibilidade de moda no Brasil que satisfaça a demanda existente de forma justa”, afirma a modelo, nascida no Rio de Janeiro e criada em Roraima. Ela já firmou trabalhos para grifes como Wella, Arezzo, Target, Walmart, Riverisland, ASOS, Fashion Nova, dentre outras.

Em 2011, foi consagrada Modelo plus size do ano pelo Full Figured Fashion Week, no museu Metropolitan, de Nova Iorque, integrando o ranking das seis modelos plus size mais requisitadas no mundo.