A previsão política de Michelle Bolsonaro para Nikolas Ferreira

Com o marido inelegível até 2030, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro parece já ter seu candidato definido para futuras eleições presidenciais no país. A mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro falou publicamente que deseja ver Nikolas Ferreira no cargo. O apoio foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais do deputado federal. Nas imagens, uma senhora chama o político de “futuro presidente”, o que foi reforçado pela mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro: “vai ser o nosso presidente”.