A preparação de Mariah Carey após tragédia pessoal para vinda ao Brasil

Mariah Carey, 55 anos, está de volta ao trabalho. A cantora, que perdeu a mãe e a irmã há cerca de duas semanas, publicou um vídeo no Instagram mostrando um ensaio para os shows que fará na China e no Brasil.

“De volta ao trabalho. Foram algumas semanas difíceis, mas eu aprecio muito o amor e o apoio de todos e mal posso esperar para ver meus fãs na China e no Brasil. Amo vocês!”, escreveu a artista na legenda do vídeo em que canta a música It’s Like That. Carey se apresenta no dia 20 de setembro, em São Paulo, e no dia 22 no Rock in Rio. Antes, ela fará uma apresentação na China.

A mãe da cantora, Patricia Carey, 87 anos, e a irmã, Alison Carey, 64, morreram no mesmo dia, no fim de agosto. “Meu coração está partido, pois perdi minha mãe no fim de semana. Infelizmente, numa situação trágica, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia”, disse Mariah. A causa da morte não foi divulgada.