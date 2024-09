A postura de Diddy dentro do presídio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Preso após uma investigação de tráfico sexual, crime organizado e promoção da prostituição, Sean “Diddy” Combs, 54 anos, estaria se recusando a comer dentro da prisão por medo de o alimento estar envenenado. Segundo Larry Levine, ex-detento do presídio nos Estados Unidos onde o rapper está desde o dia 17 de setembro, o artista estaria “muito paranoico”. “Imagine se alguém pagasse alguém de dentro para envenenar sua comida, causar um ataque cardíaco e ele morrer. Ele está muito assustado. Não sabe o que pensar, em quem confiar ou no que acreditar”, disse Levine, de acordo com o site NewsNation. O advogado de Diddy, Marc Agnifilo, disse ao site TMZ, que Diddy foi colocado em vigilância para garantir a sua segurança e evitar o suicídio, prática comum entre novos presos.

O rapper possui uma longa lista de polêmicas. De acordo com as acusações, as festas promovidas por ele, apelidadas de freak-offs, eram muito frequentadas por celebridades e foram descritas pelo governo americano de “maratonas sexuais” – em que o “abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações.