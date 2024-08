A piada lembrada por Fábio Faria em memória de Silvio Santos

Fábio Faria compartilhou homenagens ao sogro, Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, aos 93 anos. Em uma das publicações no Instagram, o ex-ministro das Comunicações do Brasil no governo Bolsonaro, resgatou um vídeo antigo em que está ao lado do apresentador passando trote nas irmãs do dono do SBT. O político imitou a voz de Silvio e a família do comunicador caiu na pegadinha. “Uma lembrança muito engraçada no dia em que o Senor fez 90 anos e a gente fez uma pegadinha nas irmãs”, escreveu o marido de Patricia Abravanel. No registro, Silvio ri da brincadeira. Em outro post, Fábio lembrou da carreira e trajetória do empresário, com fotos de momentos juntos ao longo dos anos. “Senor, eu tenho muita gratidão e honra por ter convivido com você esses anos. O Silvio Santos é o maior apresentador da história do Brasil e se tornou o homem mais amado do país porque por trás existe o Senor Abravanel que é um homem de verdade, de hábitos e vida simples, íntegro e que tem muito respeito pelas pessoas. Aprendi muito com você nas nossas resenhas de sexta-feira e que vão ficar na minha memória para sempre. Descanse em paz, Senorão, que um dia estaremos juntos novamente para resenhar sobre o Brasil, contar piadas e sorrirmos muito juntos”.