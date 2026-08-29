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A perseverança de Inde Navarrette até ser a nova vampira de X-Men

Atriz chamou atenção em 'Obsessão', produção feita há três anos e que chegou aos cinemas em 2026

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 2 set 2026, 14h49
Inde Navarrette
Inde Navarrette (Gareth Cattermole/IMDB/Getty Images)
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A perseverança de Inde Navarrette até ser a nova vampira de X-Men Priorizar nos meus resultados Google

Foi cheio de altos e baixos o caminho da atriz Inde Navarrette, 25 anos, até conquistar o que tanto queria: ingressar no elenco da franquia X-Men. Ela fazia lives assistidas nas redes por uns gatos-pingados quando arranjou um papel em Obsessão, filme de sucesso que a pôs no radar de Hollywood. Mas aí se passaram três anos à míngua, em que o jeito foi fazer bicos, como passear com cães de vizinhos, para pagar as contas. Frustrada, decidiu batalhar por uma reunião com Jake Schreier, diretor do novo filme da Marvel, aguardado para 2027, que se comoveu com a obstinação da atriz. “Deixei claro que adoraria fazer parte do projeto. Cresci assistindo”, diz ela, na contagem regressiva para pisar no set na pele de Vampira, que usa seus poderes para o bem.

Com reportagem de Nara Boechat

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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