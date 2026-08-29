A perseverança de Inde Navarrette até ser a nova vampira de X-Men

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A atriz Inde Navarrette, 25 anos, superou uma jornada cheia de desafios, desde lives com poucos espectadores até bicos como passeadora de cães, para conquistar seu sonho: integrar o elenco de X-Men. Ela interpretará a Vampira no novo filme da Marvel, previsto para 2027, após uma persistente batalha para conseguir a vaga.

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Foi cheio de altos e baixos o caminho da atriz Inde Navarrette, 25 anos, até conquistar o que tanto queria: ingressar no elenco da franquia X-Men. Ela fazia lives assistidas nas redes por uns gatos-pingados quando arranjou um papel em Obsessão, filme de sucesso que a pôs no radar de Hollywood. Mas aí se passaram três anos à míngua, em que o jeito foi fazer bicos, como passear com cães de vizinhos, para pagar as contas. Frustrada, decidiu batalhar por uma reunião com Jake Schreier, diretor do novo filme da Marvel, aguardado para 2027, que se comoveu com a obstinação da atriz. “Deixei claro que adoraria fazer parte do projeto. Cresci assistindo”, diz ela, na contagem regressiva para pisar no set na pele de Vampira, que usa seus poderes para o bem.

Com reportagem de Nara Boechat

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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