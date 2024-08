A pergunta que ‘Jornal Nacional’ ignorou em entrevista a Rebeca Andrade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rebeca Andrade entrou ao vivo no começo do Jornal Nacional na noite desta segunda-feira, 5, para ser entrevistada após se tornar a maior medalhista olímpica da história do país. Era uma baita chance para que ela falasse da relação e confronto com a americana Simone Biles, mas nada foi dito a respeito. O embate entre elas foi o assunto mais quente dessa temporada olímpica até aqui. Uma pena que tenham “esquecido” do óbvio.