A pergunta óbvia que irritou Sheron Menezzes

Ao lançar a novela Vai na fé, em festa para a imprensa no começo do mês, a protagonista da trama se irritou com uma pergunta em particular. Sheron Menezzes não gostou nadinha de ter que responder sobre “a importância de uma atriz negra protagonizar a novela da Globo”. Fechou a cara e mandou: “Ai, jura? Ainda temos que falar disso?”. Só que o problema da falta de representatividade não é da imprensa, e sim da emissora e de sua escalação. Algo que Sheron parece não ter compreendido. Com a insistência pela resposta, até ensaiou algo. “É de extrema importância assistir a um produto e falar: ‘Nossa, como me identifico com a pessoa, com o cabelo, com a cor, com a roupa. A novela traz isso”.

Continua após a publicidade