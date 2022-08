A palavra mal-usada que deu a maior dor de cabeça para Beyoncé

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acostumada a comprar brigas por igualdade racial, feminismo e direitos das minorias, Beyoncé, 40 anos, foi de pedra a vidraça ao derrapar no politicamente correto em seu recente — e elogiado — álbum Renaissance. Na faixa Heated, ela usa a expressão spazz, que no inglês americano quer dizer algo como vibração, mas no britânico é um termo pejorativo para pessoas com paralisia cerebral. Para piorar, a cantora Lizzo havia sido desancada pelo mesmíssimo motivo poucas semanas atrás. “A palavra não tinha intenção ofensiva e será substituída”, apressou-se em informar a equipe da diva.

Publicado em VEJA de 10 de agosto de 2022, edição nº 2801