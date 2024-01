A paixão explícita entre Timothée Chalamet e a caçula do clã Kardashian

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Protagonizando um dos mais improváveis namoros do showbiz, o ator Timothée Chalamet, 28 anos, garoto cabeça, muito cool e descolado, e Kylie Jenner, 26, a caçula do notoriamente oportunista clã Kardashian, estão juntos há um ano, mas raramente engatam manifestações de afeto em público. Causou, portanto, grande surpresa e uma infinidade de memes e comentários os abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim trocados pelo casal durante a cerimônia de entrega de prêmios do Globo de Ouro. “Acho que Kris Jenner (a matriarca do clã) está nos bastidores, dirigindo as câmeras para eles nos momentos-chave”, comentou alguém no X. Detalhe: de cabeça de vento Kylie não tem nada. Envolvida em vários negócios, acumula patrimônio de mais de 500 milhões de dólares (o 1 bilhão celebrado pela Forbes em 2019, descobriu-se depois, era lorota armada por mãe e filha).

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2024, edição nº 2875