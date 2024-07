A ousada proposta de Anitta e ex-atriz da Globo a DJ em balada na França

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta e a atriz Bruna Griphao estão aproveitando alguns dias de folga no litoral da França. Nesta terça-feira, 16, elas gravaram um vídeo de biquíni, mostrando os looks para um dia de praia, e contaram uma situação inusitada que viveram na balada. Elas disseram que estavam entediadas com as “músicas ruins” que estavam tocando e Bruna resolveu fazer uma proposta ousada ao DJ.

“Falei que a gente estava indo para casa e perguntei o que precisava fazer para a gente poder ouvir outras músicas, se eu precisava mostrar meu peito esquerdo para ele, porque sempre falo que é só mostrar o peito esquerdo que resolve”, contou Bruna, dando risada. A atriz disse que as músicas da festa começaram a melhorar após essa conversa, mas que ela não precisou mostrar o peito. Nesta segunda-feira, 15, as duas se divertiram com o casal Marina Sena e Juliano Floss, MC Daniel, e alguns influenciadores, em uma casa noturna de Paris.