A ousada guinada de Manoel Soares fora da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Menos de um mês após sua demissão da TV Globo, Manoel Soares acaba de lançar um projeto de multiplataforma chamado “Bombou”, agregador que vai levar ao público o que julga serem as principais notícias que repercutiram na mídia, nas redes sociais e que podem impactar a sociedade. O serviço já está disponível em algumas plataformas de áudio e vídeo e nas redes sociais do ex-apresentador do Encontro, com episódios inéditos diariamente.

Siga