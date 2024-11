A novela que está no centro da disputa entre Globo e Band

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A marca da novela O Pulo do Gato, exibida pela Globo em 1978, está no centro de uma disputa. A Band entrou com um pedido de registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) alegando que a emissora dos Marinho interrompeu o uso por mais de cinco anos consecutivos, requisito para a caducidade do registro, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial. A Globo entrou com um recurso, apresentando como provas imagens do site “Memória Globo” e vídeos do YouTube. No entanto, o Inpi não aceitou o argumento e acatou o pedido da Band e decretou a caducidade.

“Na manifestação ao requerimento de caducidade do registro a requerida apresenta imagens do site ‘Memória Globo’ em que fica evidenciado que o uso de marca para assinalar os serviços discriminados no certificado de registro se deu no período de exibição da novela ‘O pulo do gato’ (de 16/01/1978 até 28/07/1978). Portanto, fora do período de investigação. Os vídeos do Youtube demonstram que o uso de marca não foi feito pelo titular do registro e não há demonstração que o uso se deu por pessoas licenciadas ou autorizadas a fazer o uso de marca”, informa a decisão a qual a coluna GENTE teve acesso.

Além de ser o título da novela protagonizada por Jorge Dória (1920-2013), Neuza Amaral (1930-2017), Milton Gonçalves (1933-2022), Pedro Paulo Rangel (1948-2022), Camila Amado (1938-2021) e Kadu Moliterno, 72 anos, O Pulo do Gato é o nome de um programa que vai ao ar na Rádio Bandeirantes e nos serviços de streaming de podcasts.