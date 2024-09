A nova vida de Giovanna Antonelli após deixar a TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sem contrato com a TV Globo há quatro anos, Giovanna Antonelli está curtindo a liberdade profissional, investindo na carreira de influenciadora nas redes sociais. “Essa era uma meta que tinha, de cada vez mais ser independente, porque não sou só atriz há muitos anos. Gosto de poder me reinventar e poder realmente jogar meu tempo e energia aonde quero e não onde me põe. Quero fazer muita série, leio muito livro “, confessa animada a artista no Rock in Rio, nesta sexta-feira, 21, que chegou a trabalhar em Travessia (2022), em contrato por obra.

Empolgada com a nova fase, Giovana aproveitou para engajar outras pessoas, como o ex-marido e amigo, Murilo Benício. Os dois publicam vídeos juntos frequentemente, inclusive divertindo seguidores com personagens, Jade e Diogo, que fizeram história, em O Clone (2001). “A gente se diverte, o Murilo, por exemplo, nunca curtiu rede social e hoje eu pego o Murilo se divertindo. Falo: ‘vamos gravar um vídeo’, e ele: ‘ai Giovana, tá bom’. E agora ele está curtindo, começou por minha causa, mas agora está gostando”.