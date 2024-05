A nova profissão do filho de ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como muitos “coachs” nas redes sociais, Marcelinho Crivella, filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual deputado federal, Marcelo Crivella (REPUBLICANOS – RJ), decidiu se lançar em uma carreira fora da política. Ele abriu recentemente um curso online sobre networking, prometendo “a fórmula para se conectar com pessoas certas, acessar os ambientes certos e fazer isso com naturalidade”. Marcelinho é empresário e chegou a ser Secretário Municipal da Casa Civil na gestão do pai por alguns dias, mas teve a nomeação suspensa pelo STF por nepotismo.

O curso está sendo anunciado com mais de 90% de desconto, em até 12 parcelas de 50 reais, que podem ser pagas em boleto bancário, PIX ou cartão de crédito. Ele é dividido em 19 módulos, com temas sobre como lidar com a timidez, entender que networking não é ser inconveniente ou interesseiro e saber se portar na presença de pessoas bem-sucedidas em suas áreas.